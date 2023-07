Netgem : forte amélioration des résultats au premier semestre

(Boursier.com) — Netgem fait état de résultats en nette amélioration au premier semestre. Le groupe a connu une croissance marquée de sa base d'abonnés sous gestion sur la période (+26% vs fin 2022) grâce à la dynamique de ses clients opérateurs, en particulier en Finlande avec Elisa, au Royaume-Uni avec Talk Talk, mais également au Luxembourg avec le basculement de POST sur sa plateforme NetgemTV. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 18,1 ME à fin juin (S1 2022 : 16,3 ME), soit une augmentation de 11%. L'ARR (revenu annuel récurrent) est de 10,1 ME, en croissance de 65%. Cette croissance se traduit par une augmentation de 4% de la marge brute qui s'établit à 10 ME.

En raison de la maîtrise continue des coûts opérationnels associée à la croissance de la marge brute, ce semestre se traduit par une croissance de 21% de l'Ebitda à 3,8 ME. Le résultat opérationnel courant devient positif et s'établit à 0,2 ME. Il reste impacté par les amortissements des actifs identifiés dans la cadre de l'entrée de Vitis dans le périmètre consolidé au 1er janvier 2020, ainsi que par l'amortissement des équipements fournis aux nouveaux abonnés. Le résultat net part du Groupe s'élève à -0,1 ME à comparer à -0,5 ME sur le premier semestre 2022. Le résultat net d'ensemble est à l'équilibre contre une perte de -1,4 ME sur S1 2022. L'activité du Groupe a généré 4,6 ME de trésorerie sur le semestre contre 3,3 ME sur la même période en 2022.

Au premier semestre 2023, le groupe rappelle avoir mis en place le recentrage stratégique annoncé en début d'année sur le divertissement digital opéré avec en particulier : la cession de l'activité Fibre à Nordnet et la poursuite de l'activité TV opérée pour ce dernier à la suite de cette transaction ; le recentrage sur le métier plateforme associé à la sortie progressive du Hardware avec le basculement sur les technologies Android. Dans ce contexte, le groupe a annoncé la simplification de son organisation juridique et capitalistique avec l'acquisition des minoritaires de sa filiale Vitis, et l'entrée au capital du groupe de la Caisse des Dépôts et de la société Manco, opérations qui ont été finalisées fin juin 2023.

Netgem avait annoncé en juillet 2022 avoir identifié le marché des éditeurs de service vidéo comme un axe de développement complémentaire à celui du service aux opérateurs télécoms. Le groupe a ainsi renforcé son positionnement dans ce domaine à la suite de l'acquisition des sociétés Eclair Préservation et Eclair Digital Services, opération finalisée début juillet 2023. Le groupe a également lancé plusieurs nouveaux produits et innovations.

Sur le second semestre, le groupe Netgem va bénéficier de ses différents axes de croissance organique, de la dynamique de ses clients opérateurs, de son nouvel axe de développement auprès des éditeurs, et de sa nouvelle offre TV & Cloud Gaming à destination des opérateurs. Dans ces conditions, Netgem est en mesure de relever son objectif de croissance de l'ARR à 30% sur l'année 2023.

Enfin, la firme explique que sa gouvernance évolue, à la suite de l'arrivée de nouveaux actionnaires de long terme, avec le remplacement de Mme Virginie Banet par Mme Alexandra Barth, nommée par cooptation du Conseil d'administration. Mme Alexandra Barth est directrice d'investissement à la Caisse des Dépôts depuis 2011.