(Boursier.com) — Netgem finalise la cession de son activité Fibre France à Nordnet avec une prise d'effet le 1er avril. Le transfert à Nordnet des 10.000 abonnés à l'offre Fibre Videofutur se fera dans le respect des conditions techniques et contractuelles dont ceux-ci bénéficiaient jusqu'alors, sans impact notamment sur le prix de l'abonnement et les services associés, en particulier du service de télévision opéré par Netgem. Les abonnés pourront également se voir proposer dans un second temps des services complémentaires grâce à l'expertise reconnue en la matière de Nordnet, fournisseur d'accès depuis plus de 25 ans et filiale du groupe Orange.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : "nous sommes heureux d'avoir finalisé cette opération, qui s'inscrit directement dans l'exécution de notre stratégie de recentrage sur notre coeur de métier, avec la société Nordnet, avec qui nous renforçons ainsi notre partenariat de long terme. Je suis convaincu que Nordnet constitue une excellente solution pour nos abonnés, que je remercie vivement de la confiance qu'ils nous ont témoignée".

Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'activité cédée se sont élevés à 4,7 ME et 1,4 ME respectivement en 2022. Cette cession aura un impact positif en trésorerie de l'ordre de 3 ME, "somme dont l'utilisation fera l'objet d'une prochaine communication", avait précédemment indiqué la société.