Netgem : double acquisition, rachat des intérêts minoritaires de Vitis et placement privé de 5 ME

(Boursier.com) — Netgem annonce le rachat des sociétés Eclair Préservation (EP) et Eclair Digital Services (EDS) sur la base d'une valeur d'entreprise de 4 millions d'euros. EP et EDS ont ensemble un portefeuille de plus de 500 clients en France, producteurs et diffuseurs, dont ils assurent la préservation et la digitalisation des oeuvres, avec plus des deux tiers du patrimoine cinématographique français. Leur rapprochement avec les activités françaises de Netgem permet à celui-ci d'enrichir son offre à destination de la production audiovisuelle, en particulier cinématographique. Elle permet de conforter la stratégie en tant qu'intermédiaire clé à valeur ajoutée entre éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux vidéo...) et distributeurs tels que les opérateurs télécoms.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du Groupe Netgem et Président de sa filiale française Vitis : "depuis plus de 25 ans, Netgem accompagne le secteur audiovisuel, avec un accent sur le cinéma depuis le lancement de l'IPTV, puis de la VOD avec Videofutur, dans sa transformation digitale d'un média de masse vers une consommation de plus en plus personnalisée. Cette mutation est loin d'être terminée : le jeu vidéo, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle sont autant de nouvelles opportunités pour le secteur que nous continuerons à accompagner. Ces acquisitions et l'arrivée de nouveaux actionnaires prestigieux sont des atouts supplémentaires pour déployer la stratégie du groupe".

Parallèlement à ces acquisitions, Netgem annonce racheter les intérêts minoritaires de la Caisse des Dépôts et de Oceinde au sein de Vitis, sa filiale française, afin de simplifier la structure et la gouvernance du Groupe et permettre la mise en place des synergies post acquisition.

L'investissement total de ces opérations s'élève à 7,4 millions d'euros, financé à hauteur de 5 millions d'euros par augmentation de capital réservée souscrite par la Caisse des Dépôts pour 3 millions d'euros et la société Manco, actionnaire de référence au côté de J.2.H. des activités reprises, pour 2 millions d'euros. Cette augmentation de capital sera réalisée au prix de 1,20 euro par action, soit une prime d'émission de 12,7% par rapport au cours de bourse de clôture la veille. Le solde est financé pour 1,8 million d'euros par la trésorerie de la société et la reprise de 0,6 million d'euros de dettes des sociétés acquises. Post opération, la Caisse des Dépôts détiendra 7% du capital de Netgem et Manco près de 5%. Ces deux nouveaux actionnaires seront représentés au conseil d'administration de la société.

Le changement de périmètre résultant de ces opérations devrait augmenter le résultat 2024 par action du groupe (EPS) de plus de 10% après synergies. L'objectif des parties est de pouvoir finaliser ces opérations début juillet 2023, avec un effet contributeur aux résultats dès le second semestre 2023.