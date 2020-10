Netgem : croissance confirmée du revenu net

Netgem : croissance confirmée du revenu net









(Boursier.com) — L 'activité de Netgem sur le troisième trimestre est marquée par une poursuite de la dynamique commerciale du modèle as a service auprès des opérateurs ou des clients directs. Sur le troisième trimestre, malgré une baisse de 11% du chiffre d'affaires provenant de la décroissance prévisible des activités historiques de vente de Box, le revenu net est en progression de 2% par rapport au trimestre antérieur et ressort à 6,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est de 6,6 millions d'euros sur le trimestre, contre 5,7 millions sur le troisième trimestre 2019. Sur neuf mois, le CA progresse de 17% à 22 millions, alors que le revenu net a quasiment doublé à 19,5 millions d'euros. La trésorerie brute du groupe ressort à 8 ME à fin septembre.

Par ailleurs, l'AG du 20 octobre a approuvé le projet de transfert de la cotation sur Euronext Growth Paris et de radiation concomitante d'Euronext Paris (compartiment C). Ce transfert sera effectif en janvier 2021 sous réserve de l'accord d'Euronext.