Netgem cède l'activité Fibre France

(Boursier.com) — Netgem a conclu un accord de cession de son activité d'opérateur fibre grand public en France à la société Nordnet, filiale du groupe Orange.

Netgem continuera de fournir son service de télévision netgem.tv à Nordnet pour tous les abonnés cédés.

Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'activité cédée se sont élevés à 4,7 ME et 1,4 ME respectivement en 2022.

Cette cession aura un impact positif en trésorerie de l'ordre de 3 ME, "somme dont l'utilisation fera l'objet d'une prochaine communication", indique la société.