Netgem : bien orienté après le point annuel

(Boursier.com) — Netgem gagne du terrain (+2,2% à 1,2 euro) après son point d'activité annuel. La Société anticipe une croissance de plus de 20% de son parc d'abonnés en 2023, entraînant une croissance similaire de l'ARR. Pour Oddo BHF, cette publication, en ligne avec ses attentes, rassure sur la capacité du groupe à poursuivre et accélérer le développement de son nouveau modèle. D'un point de vue opérationnel, Netgem évolue donc dans le bon sens (profil de revenus, gestion des coûts, 'culture cash'), avec des prochaines échéances qui devraient mettre en lumière (de nouveau) le redressement et la transformation du groupe (amélioration des résultats, cession des activités ex-Vitis...).

Au global, l'analyste trouve que Netgem a lucidement répondu à certains enjeux de redynamisation de son périmètre, sur une base de revenus plus qualitative et avec des résultats en constante amélioration. Si l'equity story reste encore mal identifiée par les investisseurs, le marché pourrait commencer à mieux valoriser le titre, à mesure des publications et du ramp-up du parc d'abonnés... Le broker maintient donc son avis 'surperformer' avec un objectif inchangé à 1,5 euro.