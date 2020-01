Netgem : activité publiée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Netgem annonce un CA au T4, hors Vitis, de 6,4 ME, en hausse de 12%. Le Revenu net est de 3,6 ME (+12%) et de 13,5 ME sur l'exercice, hors Vitis, qui affiche un Revenu net de 14,5 ME.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de Netgem reflète une stabilisation de l'activité grâce à la part services dorénavant prépondérante, la hausse provenant d'ajustements exceptionnels de fin d'année auprès de certains clients. Le 4ème trimestre marque le lancement réussi en Finlande auprès de son partenaire Elisa de son offre de services de gestion de parc pour la 4K et l'ultra haut débit, et en Grande Bretagne auprès des premiers opérateurs alternatifs Fibre.

En France, avec Vitis, le Groupe continue de connaître une croissance soutenue de son activité d'opérateur alternatif sur la Fibre en régions, et finit l'année avec une croissance de 42%.

A la suite notamment de l'évolution des règles de gouvernance entre Netgem et ses associés au sein de Vitis prévue à l'occasion du nouveau financement, Vitis serait exclusivement contrôlée par Netgem, et à ce titre devrait être consolidée par intégration globale.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général, "Le Groupe Netgem est désormais en ordre de marche pour participer au développement du Très Haut Débit pour tous et que nous en verrons les conséquences favorables dès cette année grâce à la croissance du parc d'abonnés à nos services. Le nouveau tour de financement de Vitis démontre à cet égard la confiance de nos partenaires quant aux perspectives de croissance, en particulier en France".