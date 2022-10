Netgem : 60.000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Netgem indique avoir gagné 60.000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre. Le nombre total d'abonnés aux services du Groupe s'élève ainsi à 470.000 à fin septembre, soit un rythme de croissance de plus de 40% sur 12 mois. Netgem confirme son objectif d'un demi-million d'abonnés à fin 2022. Le Groupe continue à exécuter sa stratégie de croissance sur le marché du divertissement connecté, tant en mode B2B que B2B2C :

- Au Royaume-Uni, le déploiement de TalkTalk TV 4K powered by Netgem se poursuit, avec une amélioration continue de l'offre de contenus. Le groupe a lancé 90 nouvelles chaînes au sein de son offre sur le modèle FAST Channel. Trois nouveaux ISP ont été ou vont être lancés au cours du second semestre.

- Sur la zone nordique, les livraisons à destination de l'opérateur Elisa en Finlande resteront soutenues jusqu'à la fin de l'année. Au vu du succès de l'offre Premium Elisa Viidhe, Netgem anticipe une poursuite de cette croissance sur l'année 2023.

- En France, le Groupe a repris la gestion du contenu et des abonnés de son client réunionnais Zeop depuis le 1er octobre.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem : "notre stratégie Content-as-a-service porte ses fruits. La croissance continue de notre base d'abonnés va avoir un effet positif sur le chiffre d'affaires du groupe et également sur les résultats de l'année 2022. Cette stratégie est menée conformément aux objectifs de croissance responsable que s'est fixé le Groupe".

Le groupe Netgem ambitionne ainsi d'être un partenaire des opérateurs et des Editeurs de Médias pour rendre leurs services de contenu plus efficient non seulement au plan technologique et économique mais également au plan environnemental et énergétique. Ainsi, l'option de "Streaming Responsable" proposée par le Groupe a été étendue à l'ensemble de ses services OTT, permettant à chaque utilisateur final de limiter sa consommation de bande passante.