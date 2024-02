Netgear nomme Charles (CJ) Prober au poste de PDG

(Boursier.com) — NETGEAR Inc, l'entreprise mondiale de réseaux qui fournit des produits innovants de réseaux et de connexion Internet aux consommateurs et aux entreprises, annonce que Patrick C.S. Lo, actuel directeur général et président du conseil d'administration, se retire de son poste chez NETGEAR et du conseil d'administration de l'entreprise.

Patrick Lo restera en tant que conseiller stratégique pour soutenir une transition de leadership transparente jusqu'en juillet 2024. Le conseil d'administration a nommé Charles (CJ) Prober, un cadre supérieur dans le domaine de la technologie, pour lui succéder avec effet immédiat. Prober rejoint également le conseil d'administration de NETGEAR.

CJ Prober, nouveau PDG de NETGEAR, a commenté : "En tant que cofondateur de NETGEAR et dirigeant depuis près de trois décennies, il va sans dire que l'impact de Patrick Lo sur la société est indéniable. Sa vision de l'avenir de la connectivité par le biais de produits et de solutions de réseau avancés a façonné ce que nous sommes en tant qu'entreprise, et nous célébrons tout ce qu'il a accompli", a déclaré Thomas H. Waechter, administrateur indépendant principal de NETGEAR. "CJ a toute la confiance du conseil d'administration. Nous sommes impatients de travailler avec lui et l'équipe dirigeante de NETGEAR pour faire avancer la société vers sa prochaine phase d'innovation".