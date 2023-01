Netgear Inc étoffe sa gamme Nighthawk mobile avec le premier 'Hotspot' combinant le support de la 5G et le Wi-Fi 6E

(Boursier.com) — Et si vous pouviez bénéficier de votre propre réseau Wi-FI dans votre poche, dans la rue ou à l'autre bout du monde : Netgear Inc, fournisseur de produits conçus pour simplifier et améliorer la vie connectée, étoffe sa gamme Nighthawk mobile avec le tout premier Hotspot combinant le support de la 5G et le Wi-Fi 6E.

"Le M6 Pro tient dans la poche et vous accompagne en toute sécurité dans chacun de vos déplacements professionnels, dans les transports, en voiture ou durant vos vacances" commente le groupe. "Vous devenez ainsi autonome avec votre propre réseau Wi-Fi. Grâce à lui, travaillez dans le train, regardez une série sur un bateau ou répondez à vos e-mails à l'autre bout du monde sans frais supplémentaires de votre opérateur téléphonique".

Le M6 PRO fournit une connexion Wi-Fi mobile et sécurisée, grâce au firewall intégré, pour 32 périphériques, dans n'importe quel endroit couvert par un réseau mobile 4G ou 5G.

Des performances inégalées

Aussi pratique à la maison qu'en vacances, le M6 PRO fournit une couverture Wi-Fi jusqu'à 93 m2 en le configurant en "mode maison", il suffit alors d'enlever la batterie et de le connecter à son alimentation électrique. Et pour les endroits où le signal mobile n'est pas assez puissant, il suffit de rajouter une simple antenne externe (6000451), afin d'améliorer la réception à l'intérieur d'un bâtiment.

Fort de l'expertise Netgear en hotspots mobiles, le M6 PRO la combine la plateforme Qualcomm Snapdragon SDX65 afin de délivrer des performances et des vitesses jamais atteintes. Quant à la batterie longue durée, elle fournit jusqu'à 13h d'autonomie en utilisation...

"Peu importe où vous allez, que ce soit un déplacement professionnel, un week-end de détente, ou un peu des deux, vous aurez besoin d'un Wi-Fi personnel puissant. La tranquillité d'esprit que procure ce hotspot mobile à la fois pratique et sécurisé est incomparable" explique David Henry, Président et Directeur Général de la division Maison et Services Connectés de NETGEAR. "Le NIGHTHAWK M6 PRO (MR6450) utilise la technologie 5G couplé avec le dernier standard Wi-Fi 6E pour délivrer des vitesses ultra rapides dans un format compact, un exploit d'ingénierie que seul NETGEAR pouvait réaliser" conclut-il.