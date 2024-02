Netgear et Panasonic concluent un partenariat pour les tests et la compatibilité avec la norme SMPTE ST 2110

(Boursier.com) — NETGEAR Inc, le premier fournisseur de produits réseau pour les entreprises de toutes tailles, annonce un partenariat d'interopérabilité avec Panasonic Connect pour la plateforme IT/IP KAIROS destinée à la production en direct. Les switchs manageables M4350 compatible avec le standard de diffusion ST 2110 font partie de l'initiative constante de NETGEAR visant à développer des solutions AV-over-IP pour les industries du broadcast et de l'audiovisuel professionnel.

KAIROS est une plateforme IT/IP pour la production en direct qui donne aux professionnels un contrôle illimité pour produire un contenu riche, avec un affichage sur grand écran et une diffusion des flux en direct.

KAIROS ajoute le standard ST 2110 sur ces produits et sur sa technologie de diffusion en continu pour une flexibilité entrée/sortie inégalée qui s'associe parfaitement à la flexibilité de création que procure le couple GPU/CPU. L'utilisateur verra simplement une interface intuitive basée sur des couches et une création de contenu puissante avec une courbe d'apprentissage rapide.

Les switchs manageables NETGEAR des séries M4250, M4300, M4350 et M4500 sont uniques dans l'industrie avec leur interface innovante orientée pour la production AV. En supprimant tous les menus complexes remplis de jargon informatique, le NETGEAR AV OSTM offre une approche simple et conviviale de la configuration des switchs.

Ce workflow rationalisé permet aux intégrateurs et installateurs broadcast et pro AV de se plonger directement dans les projets avec la certitude que les paramètres réseaux sont corrects. Cela élimine la courbe d'apprentissage, souvent difficile et la complexité normalement associées aux configurations de switchs ProAV.

"NETGEAR a mis au point un processus de configuration simple pour aider les ingénieurs Broadcast PROAV à migrer des workflows traditionnels vers les workflows IP", déclare Tod Musgrave, Senior Broadcast BDM chez NETGEAR, "Il n'y a pas de meilleure plateforme pour prouver nos capacités d'interopérabilité que le système KAIROS de Panasonic".