Netflix : un abonnement à 7-9$ mensuels avec publicité ?

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming, victime d'une érosion récente des abonnements après une période pandémique exceptionnelle du point de vue de l'activité, cherche des solutions. Le groupe envisagerait une formule d'abonnement à 7-9$ mensuels avec publicité, croit savoir Bloomberg, citant des personnes familières de la question. L'offre serait proposée sur certains marchés, potentiellement six, durant le quatrième trimestre. Des publicités de quatre minutes chaque heure, avant et pendant les programmes, seraient alors ajoutées. Pour l'heure, la formule d'abonnement la plus populaire de Netflix, sans publicité, coûte 15,49$ par mois aux États-Unis.