Netflix : Squid Game vaudrait près d'un milliard de dollars, selon Bloomberg

(Boursier.com) — Combien vaut réellement la série coréenne Squid Game, plus grand succès historique de Netflix, qui a attiré plus de 130 millions de téléspectateurs ? Le géant américain du streaming estime que la série génèrera près de 900 millions de dollars de valeur pour la compagnie, indique l'agence Bloomberg, citant des chiffres dont elle a eu connaissance. Netflix ne peut pas mesurer directement cette valeur, mais dispose d'une masse considérable de données sur ses utilisateurs permettant de l'évaluer, explique l'agence. Squid Game apparaît ainsi hautement populaire et peu coûteux. La série, dans laquelle des personnes démunies s'affrontent dans un jeu mortel pour décrocher une énorme somme d'argent, aurait donc une 'valeur d'impact' de plus de 891 millions de dollars à en croire l'estimation du groupe révélée par Bloomberg. Le show n'a coûté que 21,4 millions de dollars, environ 2,4 millions par épisode. Il ne s'agit par ailleurs que des chiffres de la première saison !

Les documents mesurant l'impact de la série, dont Bloomberg a pris connaissance, soulignent donc le succès incroyable de Squid Game et son fort impact sur les résultats de Netflix. Un représentant juridique de Netflix a toutefois estimé, dans une lettre adressée à Bloomberg, qu'il serait inapproprié de dévoiler ces données confidentielles contenues dans les documents que Bloomberg avait pu observer.