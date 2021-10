Netflix : Squid Game pourrait devenir son plus gros succès historique

(Boursier.com) — Netflix perd un peu de terrain ce vendredi sous les 600$, après avoir atteint des sommets historiques à Wall Street pour une capitalisation boursière de 265 milliards de dollars. Le fournisseur sud-coréen d'accès à haut débit SK Broadband poursuit le géant américain de la vidéo en streaming et lui demande d'assumer une partie des frais liés à la hausse du trafic provoquée par le succès de ses contenus, dont ''Squid Game'. Devant le succès incroyable de cette série TV coréenne, le titre Netflix venait d'atteindre de nouveaux records.

La série Squid Game devrait prochainement devenir la série originale la plus regardée de l'histoire de la plateforme de streaming. Lancée il y a deux semaines, cette série du réalisateur Hwang Dong-Hyuk, qui met en scène un jeu mortel durant lequel doivent s'affronter des centaines d'hommes et femmes dans l'espoir de décrocher une énorme somme d'argent, a connu un succès phénoménal. Même Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu de Netflix, ne cache pas sa surprise face à ce phénomène viral. La série va devenir le plus gros succès non-anglophone du leader de la vidéo en streaming, détrônant Lupin (Gaumont) ou La Casa de Papel. La performance internationale de Squid Game pourrait même lui permettre de devenir le plus gros succès de tous les temps sur Netflix, devant La Chronique des Bridgerton, Lupin et The Witcher.