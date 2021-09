Netflix s'offre toute l'oeuvre de Roald Dahl

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming vidéo, va s'offrir les droits de toutes les oeuvres de l'écrivain britannique Roald Dahl, en rachetant la compagnie dédiée à la gestion de ce catalogue. The Roald Dahl Story Company et Netflix unissent ainsi leurs forces pour présenter certaines des histoires les plus appréciées au monde aux fans actuels et futurs "de manière créative". "Cette acquisition s'appuie sur le partenariat que nous avons initié il y a trois ans pour créer une gamme de séries télévisées d'animation", ajoute l'Américain. La réalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. Netflix désire ainsi créer "un univers unique", via des films d'animation et séries, des jeux, des expériences immersives et des produits dérivés...