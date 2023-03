Netflix restructure ses activités cinématographiques

(Boursier.com) — Netflix va réduire sa production de films et consolider ses unités cinématographiques, selon Bloomberg, citant le géant du streaming. La firme combinera ses activités de réalisation de films dans le but d'atteindre l'objectif du dirigeant des opérations cinéma Scott Stuber de réduire la production afin d'améliorer la qualité. Netflix rapprochera donc des unités de production d'images de petite et moyenne taille, un changement qui entraînera des licenciements et les départs de deux de ses cadres les plus expérimentés. Lisa Nishimura, qui a dirigé Netflix dans la comédie stand-up et les documentaires originaux, partira après plus de 15 ans au sein de l'entreprise. Ian Bricke, vice-président au sein de l'activité cinéma, quittera aussi Netflix après plus d'une décennie au sein du géant du streaming. La prise de décision sera centralisée.