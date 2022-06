Netflix reste offensif en Asie

(Boursier.com) — Netflix continuera d'augmenter ses investissements en Asie malgré les plans de réduction des dépenses globales. Dans une interview relayée par Bloomberg, le dirigeant de Netflix, Tony Zameczkowski, a déclaré que la société recherchait davantage de partenariats avec des opérateurs sans fil et des sociétés de paiement numérique en Asie pour atteindre davantage de clients potentiels, car elle finance la production de films et de séries locales, étant donné que la région est très excitante et présente de nombreuses opportunités. Zameczkowski ajoute que l'Asie pourrait faire partie du dernier plan de Netflix visant à augmenter les revenus via l'introduction de la publicité, notant que l'Asie est un excellent indicateur pour d'autres marchés dans le monde, étant donné les similitudes entre l'Asie émergente et d'autres marchés émergents comme l'Afrique et l'Amérique latine.