Netflix pourrait gagner des milliards de dollars avec ses publicités

(Boursier.com) — Netflix , dont le cours de bourse est remonté de plus de 30% en quatre mois à Wall Street, mais demeure en recul de 61% depuis le début de l'année, pourrait dégager à terme des revenus publicitaires de plusieurs milliards de dollars avec sa nouvelle formule soutenue par la 'pub'. Doug Anmuth, analyste de JP Morgan, juge que le géant américain du streaming pourrait convertir 7,5 millions d'abonnés à son service soutenu par la publicité, en Amérique du Nord, dès 2023. Cela permettrait au groupe de récupérer 600 millions de dollars de recettes publicitaires sur la zone l'an prochain, chiffres qui pourraient gonfler d'ici 2026 avec l'amélioration de l'exécution du groupe dans la vente publicitaire. A cet horizon, l'analyste juge que Netflix US/Canada pourrait récupérer 22 millions d'abonnés à cette formule, pour 2,65 milliards de dollars de recettes. Ces recettes 'pub' sont critiques, pour relancer la croissance du groupe, compte tenu de l'évolution récente des abonnements. Rappelons que le groupe avait perdu plus d'un million d'abonnés payants sur les deux premiers trimestres de l'année, avec le ralentissement économique et la concurrence accrue (Disney+ ou Paramount notamment).