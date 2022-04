Netflix perd un tiers de sa valeur à Wall Street !

(Boursier.com) — Netflix s'effondre de 34% à Wall Street ce mercredi sur les 230$, de retour sur ses niveaux de janvier 2018 ! Victime d'une concurrence de plus en plus rude, le leader de la vidéo en streaming a en effet perdu des abonnés sur le trimestre clos et livré des revenus inférieurs aux attentes, ce qui fait désordre. Les succès tels que 'Squid Game' en Asie n'ont donc pas permis au groupe d'éviter le drame. 200 000 utilisateurs ont quitté le service sur le trimestre, une première baisse des abonnements en une décennie ! Les spécialistes évoquent aussi l'impact de la très forte inflation sur les arbitrages des consommateurs...

Netflix va devoir réduire quelque peu ses dépenses en films et shows, et introduira une version moins chère, option soutenue par la publicité. Le problème du partage des mots de passe doit aussi être adressé.

Sur le premier trimestre, la firme de Reed Hastings a donc perdu des abonnés pour la première fois depuis 2011 ! L'érosion devrait s'accélérer au deuxième trimestre selon les projections du groupe, qui craint de perdre 2 millions d'abonnés. Bloomberg note que le groupe avait habitué à faire progresser ses abonnements de 25 millions ou plus par an. Ces chiffres sont un véritable choc pour les analystes, qui tablaient certes sur un faible premier trimestre, mais espéraient tout de même 2,5 millions de nouveaux abonnés. Le consensus sur le trimestre entamé était de +2,4 millions d'abonnés, et serait donc aussi très largement manqué.

Netflix affiche près de 222 millions d'abonnés. Le management estime que le partage des mots de passe aurait un impact fort, avec plus de 100 millions d'utilisateurs du service qui ne payeraient pas. Tentant d'expliquer la faiblesse des résultats, le groupe californien de Los Gatos évoque aussi une concurrence accrue des nouveaux services tels que Disney+. Néanmoins, Wall Street semble considérer qu'il s'agit d'un problème sectoriel plus général, puisque les titres des rivaux de streaming Disney ou Warner Bros. Discovery (HBO Max) corrigent aussi dans de moindres proportions. Disney chute de 5% et Discovery de 5% également.

Dans un contexte fortement inflationniste, ces acteurs vont donc devoir s'adapter et proposer aux utilisateurs des solutions moins chères supportées par la pub.

Netflix a perdu des clients sur trois de ses quatre régions durant le premier trimestre, dont plus de 600 000 en Amérique du Nord ! Netflix a attribué cet impact à la hausse des prix. Le retrait du service de Russie a aussi coûté 700 000 abonnés au groupe.

Pour le premier trimestre, Netflix a affiché des revenus en augmentation de 9,8% à 7,87 milliards de dollars, inférieurs aux attentes, mais le bénéfice par action a atteint 3,53$, près de 20% de plus que le consensus.