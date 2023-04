Netflix peine à convaincre Wall Street au premier trimestre

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming vidéo, a livré hier soir une performance trimestrielle mitigée, après la clôture de Wall Street. Le titre décrochait initialement après bourse, avant de se stabiliser. Netflix a dépassé les attentes de bénéfices mais raté le consensus de revenus et celui des gains d'abonnés. En outre, le groupe se heurte à des difficultés dans sa lutte concernant la question du partage de comptes. Le service de streaming a terminé le trimestre avec 232,5 millions de clients, après un gain de 1,75 millions sur la période - environ 400.000 à 500.000 de moins que prévu. Enfin, les prévisions ressortent quelque peu décevantes.

Notons aussi, pour l'anecdote, qu'après 25 ans d'opérations, Netflix a annoncé hier mardi que 2023 verrait la fin de son service de location de DVD.

Pour le premier trimestre fiscal, le bénéfice par action de Netflix a été de 2,88$ et les revenus ont totalisé 8,16 milliards de dollars. Ted Sarandos, le co-directeur général de l'affaire, a indiqué ainsi que le groupe était en croissance et rentable, sur la voie d'une accélération de la croissance des revenus et des bénéfices. Les revenus trimestriels ont augmenté de 3,7%, mais le consensus était un petit peu plus élevé à 8,18 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action a dépassé de 2 cents le consensus.

Netflix, qui propose désormais une offre moins chère d'abonnement soutenue par la publicité, se dit par ailleurs en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers 2023 et satisfait des plus récents lancements concernant le partage payant. Netflix a pourtant repoussé le déploiement prévu aux États-Unis de sa tentative étroitement surveillée de sévir contre le partage de compte, selon le Financial Times, qui précise que cette décision pèserait sur les adhésions et les revenus alors que le groupe cherche à améliorer la qualité du service. Netflix a déclaré dans une lettre aux actionnaires que le service de "partage payant", permettant aux clients de partager leurs comptes avec des personnes extérieures à leur foyer moyennant des frais, avait entraîné une "réaction d'annulation" après son lancement sur certains marchés, dont le Canada et l'Espagne. Au Canada, la base d'abonnés payants est néanmoins désormais plus élevée qu'avant le lancement du "service de partage payant"...