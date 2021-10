Netflix : partenariat majeur avec Walmart

(Boursier.com) — Netflix , le géant de la vidéo en streaming, s'allie au leader américain de la grande distribution Walmart, via le 'Netflix Hub at Walmart', qui établit Walmart comme LA destination Netflix pour les expériences de divertissement familial. Une source proche du dossier a précisé à Insider que Netflix allait probablement vendre des survêtements Squid Game plus tard cette année, mais qu'ils ne seraient pas lancés sur le hub. Grâce à ce nouveau partenariat entre Netflix et le groupe de l'Arkansas, Walmart offrira non seulement des produits qui concrétiseront l'imagination des créateurs de Netflix, mais les clients de Walmart et les 'superfans' de Netflix "trouveront également une nouvelle destination de divertissement passionnante". Le Netflix Hub rassemble certaines de ses émissions les plus populaires dans sa première vitrine numérique créée avec un détaillant national, et "nous sommes fiers de nous associer à eux dans cette nouvelle aventure qui permettra à nos clients de plonger encore plus profondément dans leurs histoires et personnages préférés", ajoute Walmart.

"Nous lancerons bientôt une opportunité de crowdsourcing appelée Netflix Fan Select qui permettra aux fans de voter pour les produits qu'ils aimeraient voir, provenant des émissions Netflix préférées - et ensuite les marchands Walmart leur donneront vie", ajoute le colosse retail américain.