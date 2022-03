Netflix : nouvelle acquisition dans les jeux vidéo

(Boursier.com) — Netflix , le colosse américain du streaming vidéo, confirme ses ambitions dans les jeux vidéo avec une nouvelle acquisition, la troisième. Le groupe a annoncé ainsi le rachat du studio texan Boss Fight Entertainment. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. "Depuis que nous avons lancé des jeux mobiles pour nos membres du monde entier il y a à peine quatre mois, nous avons progressivement élargi notre catalogue de jeux au fur et à mesure que nous développons notre équipe de développement créatif interne. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Boss Fight Entertainment rejoint Netflix", commente le groupe.

Boss Fight Entertainment a été fondé en 2013 par David Rippy (DG), Bill Jackson (CCO) et Scott Winsett (COO). La vaste expérience de ce studio dans la création de jeux à succès dans tous les genres "nous aidera à accélérer notre capacité à fournir aux membres de Netflix de superbes jeux où qu'ils veuillent y jouer", ajoute Netflix. "La mission de Boss Fight est d'offrir à nos joueurs des expériences de jeu simples, belles et amusantes, où qu'ils souhaitent jouer", ont déclaré les fondateurs de Boss Fight Entertainment. "L'engagement de Netflix à proposer des jeux sans publicité dans le cadre des abonnements des membres permet aux développeurs de jeux comme nous de se concentrer sur la création d'un jeu agréable sans se soucier de la monétisation. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de rejoindre Netflix à ce stade précoce alors que nous continuons à faire ce que nous aimons faire tout en contribuant à façonner ensemble l'avenir des jeux sur Netflix".

Basée à Allen, au Texas, l'équipe de Boss Fight Entertainment continuera à opérer à partir de ses studios actuels à Allen (Dallas), Austin et Seattle, ce qui permettra également au groupe de puiser dans les talents créatifs au-delà de la Californie.

"Nous en sommes encore aux premiers jours de la création d'expériences de jeu exceptionnelles dans le cadre de votre abonnement Netflix. Grâce à des partenariats avec des développeurs du monde entier, à l'embauche de meilleurs talents et à des acquisitions comme celle-ci, nous espérons créer un studio de jeux de classe mondiale capable de proposer une grande variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants - sans publicité ni achats intégrés - à nos centaines de millions de membres à travers le monde", conclut Netflix.