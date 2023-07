Netflix massacré à Wall Street après les comptes. Injuste ?

(Boursier.com) — Netflix dévissait de 8,1% hier soir après bourse à Wall Street. Le géant du streaming a pourtant affiché une forte croissance de ses abonnements sur le trimestre clos, sur fond de lutte contre le partage des mots de passe, mais les perspectives ont déçu. Dans le détail, le bénéfice trimestriel par action a été robuste à 3,29$, à comparer à un consensus FactSet de 2,85$. Il dépasse même les attentes les plus élevées de la place. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 8,19 milliards de dollars, contre 8,29 milliards de consensus. Pour son troisième trimestre, le groupe envisage des revenus de 8,52 milliards de dollars environ, contre 8,66 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice opérationnel est attendu à 1,89 milliard de dollars, ce qui dépasserait les anticipations de marché. Le bénéfice par action est anticipé à 3,52$, au-dessus des attentes. Les nouveaux abonnements nets du trimestre sont attendus comparables à ceux de la période antérieure. Enfin, pour l'exercice fiscal, le groupe prévoit toujours une marge opérationnelle allant de 18 à 20%.

Les nouveaux abonnements payants nets de streaming ont été de 5,89 millions au deuxième trimestre. Netflix a augmenté sa base d'abonnés de 8%, mais les ventes n'ont augmenté que de 2,7%. Cela était dû en partie aux taux de change et aux baisses de prix sur certains marchés. Netflix a également généré moins de revenus par client au cours du dernier trimestre. Les dirigeants de Netflix affirment qu'il faudra plusieurs trimestres pour réaliser les avantages financiers du partage rémunéré. "Bien que nous ayons fait des progrès constants cette année, nous avons encore du travail à faire pour réaccélérer notre croissance", a écrit la société dans une lettre aux actionnaires. Le management évoque tout de même une confiance accrue dans ses perspectives financières, anticipant une accélération de la croissance au deuxième semestre, avec l'augmentation de la monétisation du récent lancement du partage payant et la progression des offres soutenues par la publicité. "Nous prévoyons que la croissance des revenus s'accélérera plus sensiblement au T4 2023, à mesure que nous monétiserons davantage le partage de compte entre les ménages et que nous augmenterons régulièrement nos revenus publicitaires", insiste le groupe.

"Notre objectif principal est d'améliorer l'expérience publicitaire pour les membres et les annonceurs", indique encore Netflix, qui s'associe à Nielsen et EDO pour améliorer la mesure et innover pour les annonceurs. "Nous sommes convaincus qu'au fil du temps, nous pourrons développer la publicité en un flux de revenus supplémentaires de plusieurs milliards de dollars", évalue encore le groupe. "Au premier trimestre, nous avons baissé les prix sur un certain nombre de marchés moins pénétrés, et au deuxième trimestre, nous avons progressivement éliminé notre plan de base sans publicité pour les nouveaux membres et les membres qui se réinscrivent au Canada (les membres existants du plan de base sans publicité ne sont pas affectés). Nous faisons maintenant la même chose aux États-Unis et au Royaume-Uni" (...) "En mai, nous avons étendu le partage payant à plus de 100 pays, qui représentent plus de 80% de nos revenus. La réaction d'annulation a été faible (...). À partir d'aujourd'hui, nous commencerons à aborder le partage de compte entre les ménages dans presque tous nos pays restants. Sur ces marchés, nous n'offrons pas d'option de membre supplémentaire étant donné que nous avons récemment réduit les prix dans un bon nombre de ces pays et que la pénétration est encore relativement faible dans nombre d'entre eux".

En supposant qu'il n'y ait pas de fluctuations importantes de changes, le groupe prévoit maintenant au moins 5 milliards de dollars de free cash flow pour 2023, en hausse par rapport à l'estimation précédente d'au moins 3,5 milliards de dollars. Les attentes actualisées reflètent des dépenses de contenus plus faibles en 2023 qu'initialement prévu en raison du calendrier des démarrages de production et des grèves en cours de la WGA et du SAG-AFTRA. Le groupe prévoit de dégager un free cash flow positif substantiel en 2024, avec un ratio dépenses de contenu en cash sur amortissement du contenu d'environ 1,1x. Au cours du trimestre clos, Netflix a racheté 1,8 million d'actions pour 645 millions de dollars. Il lui reste maintenant 3,4 milliards de dollars de capacité en vertu de l'autorisation de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. Netflix prévoit d'augmenter son activité de rachat d'actions au deuxième semestre 2023, en supposant qu'il n'y ait aucun changement important dans ses activités.

En bref, comme dans le cas de Tesla, les résultats sont bons, mais insuffisants pour justifier une poursuite de la hausse du titre pour l'heure, alors que les cours ont plus que doublé sur un an.