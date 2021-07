Netflix : les séries, les films, les documentaires et maintenant les jeux vidéo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Netflix se prépare à attaquer le marché des jeux vidéo. D'ici un an, le roi du streaming devrait proposer des jeux sur sa plateforme. Selon les sources toujours bien informées de 'Bloomberg', les jeux apparaîtront aux côtés des émissions courantes en tant que nouveau genre de programmation, à l'instar de ce que Netflix a fait avec les documentaires ou les émissions spéciales de stand-up. La société ne prévoit pas actuellement de faire payer un supplément pour ce nouveau contenu.

Dernier signe en date des ambitions de la firme californienne sur ce marché en pleine croissance, elle vient d'embaucher un ancien cadre d'Electronic Arts et de Facebook. Mike Verdu rejoindra en effet Netflix en tant que vice-président du développement des jeux, sous la responsabilité du directeur de l'exploitation Greg Peters, a annoncé la société mercredi soir. M. Verdu était auparavant vice-président de Facebook chargé de collaborer avec les développeurs pour proposer des jeux et d'autres contenus sur les casques de réalité virtuelle Oculus. Le dirigeant a également occupé le poste de directeur de la création chez Zynga entre 2009 et 2012.

Face à la concurrence de Disney+, Amazon ou HBO Max, Netflix cherche de nouveaux relais de croissance. "Cela ressemble à un événement important avec de larges ramifications dans le paysage des jeux vidéo", écrit Jason Bazinet, analyste chez Citi. Ce dernier estime que la décision de Netflix crée des "risques évidents" pour les développeurs et éditeurs de jeux vidéo plus importants.

Chez 'Bloomberg Intelligence', on affirme qu'"il s'agit d'une extension naturelle de la stratégie de contenu de Netflix, qui lui permet d'exploiter la propriété intellectuelle de séries populaires comme 'Stranger Things'. Bien que cela ne génère pas beaucoup de revenus supplémentaires, cela aidera à approfondir l'engagement et à augmenter l'attrait et le pouvoir de tarification du service. Ne vous attendez pas à ce que ce soit un tournant, mais cela montre que l'entreprise va explorer de nouveaux formats pour augmenter le temps passé sur la plateforme".

Au regard de l'évolution du titre en pré-séance (+2,5%), les ambitions de Netflix dans le jeu vidéo semblent être bien perçues par les opérateurs. A l'inverse, GameStop chute de 6% alors qu'Electronic Arts évolue aussi dans le rouge.