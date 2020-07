Netflix : le titre enchaîne les records !

Netflix : le titre enchaîne les records !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Netflix n'en finit plus de battre des records à Wall Street en hausse de 3% ce vendredi à 523$. Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs vise désormais un cours de 670$, contre 540$ auparavant, alors que les résultats du groupe, attendus dans une semaine, le vendredi 17 juillet, ressortiront sans doute nettement au-dessus des attentes de la place...

Rappelons que la plateforme avait profité du confinement pour recruter 16 millions de nouveaux abonnés dans le monde au 1er trimestre 2020, un record ici aussi ! Avec exactement 15,77 millions de nouveaux abonnés payants accumulés en 3 mois, Netflix avait largement dépassé ses propres prévisions (+7 millions d'abonnés) et ceux des analystes qui tablaient sur 8,2 millions d'abonnés en plus... Le précédent record datait du 1er trimestre 2019, avec 9,6 millions de nouveaux abonnés.

L'action Netflix a gagné 57% depuis le début de l'année, profitant de l'effet coronavirus, qui a incité les téléspectateurs confinés à s'abonner largement aux services du groupe...

Un 'pipeline' bien rempli !

Dans les comptes, le bénéfice net du groupe a atteint 709 millions de dollars au 1er trimestre (1,57$ par action), multiplié par plus de 2 par rapport aux 344 M$ (0,76$ par action) affichés un an plus tôt. Les ventes ont grimpé à 5,77 milliards de dollars, contre 4,52 Mds$ au 1er trimestre 2019 (+27,6%).

Le consensus des analystes établi par le cabinet FactSet attendait un bénéfice par action un peu supérieur, de 1,64$, et des revenus de 5,75 Mds$.

Malgré le bond spectaculaire des nouveaux abonnés, certains analystes s'interrogent sur la capacité de Netflix à continuer à satisfaire ses abonnés par de nouveaux contenus (séries, films, documentaires) dans un environnement difficile et très concurrentiel (Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ notamment), d'autant que de nombreux tournages ont été retardés par la pandémie internationale, même si les autres activités post-tournage (effets spéciaux...) et la post-production ont pu se poursuivre en télétravail...