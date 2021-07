Netflix : la part de marché tombe sous les 50% ; Amazon menace

Netflix : la part de marché tombe sous les 50% ; Amazon menace









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming vidéo, a donc quelque peu déçu hier soir en dévoilant un profit trimestriel inférieur aux attentes de marché. Parrot Analytics indique par ailleurs que la part de marché du groupe serait tombée sous les 50% pour la première fois au second trimestre, à 48,3%. Le LA Times précise que la part de marché du service était de 54,9% l'an dernier. Prime Video (Amazon) s'affiche pour sa part à 12,7% de pdm, alors que Disney+ (Walt Disney) pointe à 7,3% (6% un an plus tôt). Hulu est à 5,6% de part de marché, Apple tv+ à 5,4% et HBOMax à 4,8%. Paramount représente une part de 2,7%.

D'après l'analyse de Parrot, Netflix a sorti le plus de séries originales durant le trimestre, mais malgré cette dynamique, la part de marché a reculé alors que celle de Prime Video a progressé. Afin que Netflix continue à alimenter la demande des abonnés, un travail avec les fournisseurs mondiaux de contenus est nécessaire, selon Parrot, pour s'assurer qu'il y ait toujours une forme de contenu appropriée. Les accords de licences devraient se poursuivre. Les dirigeants de Netflix soulignent par ailleurs l'importance de produire le plus d'"originaux" possible, du fait de la concurrence accrue et des exclusivités. Sur les marchés où la saturation est atteinte (comme les US), donner aux clients une raison d'ouvrir Netflix chaque jour et les convaincre de ne pas partir devient l'objectif, plus que d'ajouter de nombreux abonnés chaque trimestre.