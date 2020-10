Netflix : la hausse des abonnés ralentit, le titre flanche...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Netflix a publié mardi soir après la clôture de Wall Street ses comptes du 3e trimestre, qui ont déçu les marchés par un nombre de nouveaux abonnés inférieur aux attentes, dans un contexte de plus en plus concurrentiel sur le marché de la vidéo en streaming par abonnement.

Netflix, leader mondial et "pure player" du secteur, a ainsi fait état de 2,2 millions de nouveaux abonnés au 3e trimestre, contre 3,5 millions attendus par le consensus des analystes et 2,5 millions prévus par la direction du groupe américain. Pour le 4e trimestre, Netflix dit s'attendre à 6 millions d'abonnés supplémentaires, un objectif là aussi inférieur aux attentes des analystes, qui s'attendaient en moyenne à une hausse de 6,5 millions. Il s'agit aussi d'un ralentissement par rapport au 4e trimestre 2019 (+8,8 millions).

Le bénéfice par action manque aussi le consensus

Dans les cotations post-séance, l'action Netflix chutait mardi soir de plus de 6% après la publication de ces chiffres... Les 1er et 2e trimestre avaient chacun connu un essor exceptionnel de plus de 10 millions d'abonnés, lorsque les mesures de confinements liées au coronavirus avaient incité les internautes à s'abonner.

Le bénéfice net du groupe a atteint 790 millions de dollars au 3e trimestre, en hausse de 18% sur un an, ce qui correspond à 1,74$ par action en données ajustées, contre 1,47$ un an plus tôt. Les revenus ont grimpé de 23% pour atteindre 6,44 milliards de dollars contre 5,25 Mds$ au 3e trimestre 2019.

Les analystes sondés par le cabinet Factset tablaient sur un bpa très supérieur de 2,13$ et sur un chiffre d'affaires de 6,39 Mds$.

Hausse des prix des abonnements en vue aux Etats-Unis ?

Alors que Netflix doit affronter la concurrence de nombreux groupes dont Walt Disney, Apple et AT&T, qui se sont lancés sur le marché du streaming fin 2019, la direction de Netflix s'est montrée confiante sur la qualité de ses contenus propres en 2021. Ainsi, le groupe a précisé que les tournages avaient repris malgré la crise du Covid-19, dont celui de la 4e saison de la série "Stranger Things" et de la 2e saison de "The Witcher".

Netflix est en revanche resté muet au sujet des rumeurs d'une hausse des prix de ses abonnements aux Etats-Unis... Le groupe a cessé de proposer des essais gratuits depuis ce mois d'octobre et a relevé le prix de son abonnement en HD au Canada, ce qui a entraîné des spéculations sur des hausses des tarifs à venir aux Etats-Unis.