Netflix grimpe à Wall Street, dopé par l'impact de la lutte contre le partage de mots de passe

(Boursier.com) — Netflix rebondit vers les 420$ à Wall Street, alors que l'entité américaine du géant du streaming aurait affiché la meilleure croissance des nouveaux abonnements en plus de quatre ans, avec l'effet de la lutte contre le partage de mots de passe. C'est du moins ce qu'indique un rapport de la plateforme analytique Antenna, qui montre un bond des signatures US de nouveaux abonnements, le plus élevé en au moins quatre ans et demi, suite à l'implémentation toute récente des mesures contre le partage de mots de passe. Antenna précise que la période du 25 au 28 mai a été la plus forte période de quatre jours pour les signatures d'abonnements de Netflix US depuis que la firme suit ces données, ce qui remonte à 2019. Le service de streaming a même affiché des pointes de près de 100.000 signatures sur les journées des 26 et 27 mai, lorsque le groupe avait étendu ses actions aux États-Unis et dans 100 autres pays et territoires.