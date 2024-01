Netflix grand vainqueur ?

(Boursier.com) — Netflix serait-il définitivement le grand vainqueur dans la guerre du streaming vidéo ? Le titre s'enflammait hier soir de près de 9% après bourse à Wall Street, sur les 530$, suite à la publication de résultats trimestriels plutôt enthousiasmants. Le groupe a gagné plus de 13 millions d'abonnés durant le quatrième trimestre, alors que les analystes ne s'attendaient en moyenne qu'à 9 millions environ. Cette progression des abonnements est venue essentiellement de l'international, Europe et Asie en particulier, tandis que le groupe a récupéré 1,2 million d'abonnés payants aux Etats-Unis. Le groupe revendique ainsi désormais plus de 260 millions d'abonnés.

Les revenus trimestriels ont été de 8,83 milliards de dollars (+12%), supérieurs au consensus, tandis que le bénéfice par action, à 2,11$, est quant à lui ressorti un peu court. Les prévisions du premier trimestre fiscal sont meilleures que prévu à la fois en termes de revenus et de profits, le groupe tablant sur des revenus de 9,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,49$. La marge opérationnelle est anticipée à 26,2%, alors qu'elle n'était que de 17% sur le trimestre écoulé. Le bénéfice net du premier trimestre est espéré à 1,98 milliard de dollars environ contre 938 millions de dollars pour le trimestre clos. Netflix a dégagé l'an dernier 5,4 milliards de dollars de bénéfice net.

Le groupe tire donc profit de la lutte contre le partage des mots de passe et parvient à renouer avec une forte croissance des abonnements malgré la hausse des prix des abonnements sans publicité. Le nombre d'abonnements mondial a augmenté de près de 30 millions sur un an, contre moins de 9 millions en 2022. La seule relative déception concerne le bénéfice net trimestriel, mais il est à comparer à un profit quasiment négligeable à l'échelle du groupe de 55 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Les plans soutenus par la publicité ne génèrent quant à eux pas encore de recettes 'pub' significatives, mais ils représentent environ 40% des nouveaux abonnements sur les marchés où ils sont proposés.