Netflix : Goldman Sachs enfonce le clou

(Boursier.com) — Netflix perd encore 3% avant bourse à Wall Street, alors que Goldman Sachs vient de dégrader la valeur du géant du streaming de neutre à vendre ! L'objectif de cours est ramené de 265 à 186$. Rappelons que les déboires de Netflix se poursuivent, le groupe étant victime d'une conjonction d'éléments défavorables, avec un partage massif des mots de passe, une concurrence accrue et des hausses de prix apparemment peu appréciées. Netflix va devoir faire le nécessaire pour remédier à ces différents problèmes, et cela prendra du temps. Le service a perdu 200 000 abonnés sur le trimestre clos, une première en dix ans. Après la "bulle boursière" du confinement sur Netflix et un certain nombre d'autres valeurs adaptées au contexte, le retour aux réalités est donc rude. Le titre Netflix abandonne 68% de sa valeur cette année.

Goldman Sachs justifie sa dégradation par la détérioration de l'environnement économique, et anticipe un ralentissement de croissance de Netflix, ajustant en baisse ses estimations de revenus 2022 et 2023.

GS, dans un même rapport, a aussi dégradé de 'neutre' à 'vendre' le groupe de jeu vidéo Roblox et le géant des enchères en ligne eBay.