Netflix flambe à Wall Street, après un trimestre "blockbuster"

(Boursier.com) — Netflix s'adjugeait hier soir 12,5% après bourse à Wall Street, suite à une publication financière trimestrielle nettement supérieure aux anticipations de marché. Le groupe a par ailleurs dépassé les estimations en termes de nouveaux abonnements, et annonce de nouvelles hausses de prix sur certaines offres de streaming aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Près de 9 millions d'abonnés ont rejoint Netflix dans le monde au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 6 millions. Le groupe a affirmé qu'il s'attendait à un nombre similaire de nouveaux abonnés sur le trimestre en cours. Ainsi, malgré les tensions sociales à Hollywood et le ralentissement économique, Netflix maintient le cap. La répression du partage des mots de passe n'y est sans doute pas pour rien.

Le groupe souligne le succès de l'adaptation du manga 'One Piece' ou celui de 'Suits'. Les scénaristes de cinéma et de télévision d'Hollywood ont ratifié un nouveau contrat ce mois-ci, mais les acteurs restent en grève. En attendant, Netflix mise donc sur son offre riche de contenus. Les gains d'abonnés au troisième trimestre sont les plus élevés depuis le deuxième trimestre 2020 et les débuts de la pandémie. En position de force désormais, Netflix a relevé le prix américain de son forfait premium sans publicité de 3$ par mois à 22,99$. D'autres hausses de prix sont annoncées dans le monde... La base mondiale d'abonnés de Netflix a atteint 247 millions à fin septembre. Des gains d'abonnés notables ont été relevés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, où Netflix a ajouté près de 4 millions d'abonnés.

Les résultats du troisième trimestre ont été marqués par des revenus de 8,54 milliards de dollars et un bénéfice de 3,73$ par action, alors que le consensus était de 3,5$. Le groupe californien a amélioré ses bénéfices de 20%. Le résultat net est ressorti à 1,68 milliard de dollars. Les revenus ont progressé de 8%. La guidance de revenus pour le quatrième trimestre, de 8,69 milliards de dollars, est quant à elle légèrement inférieure aux estimations de marché. Les grèves des scénaristes et acteurs ont incité Netflix à revoir ses projections de dépenses en contenus à 13 milliards de dollars en 2023, en supposant que les studios parviennent à un accord avec les acteurs dans un avenir proche. Le groupe prévoyait auparavant de dépenser 17 milliards de dollars.