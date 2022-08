Netflix : débauche deux dirigeants de Snap pour sa stratégie publicitaire

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming, aurait nommé deux responsables publicitaires de Snap pour développer une stratégie publicitaire mondiale, alors qu'il travaille sur un service d'abonnement soutenu par la publicité, indique AdAge, qui croit savoir que Jeremi Gorman rejoindra Netflix en tant que président de la publicité mondiale, et Peter Naylor en tant que vice-président des ventes publicitaires. Les deux spécialistes prendraient leurs fonctions en septembre. Selon l'article, Gorman et Naylor rejoindraient tous deux Netflix en provenance de Snap, où ils sont actuellement directeur commercial et vice-président des Amériques, respectivement.

Rappelons que Netflix a précédemment démenti les rumeurs à propos de plans supposés d'abonnement à prix réduit soutenu par la publicité. Un représentant du groupe, cité par le New York Post, a indiqué que la compagnie n'en était qu'au stade initial de considération d'une offre à plus bas prix et soutenue par la "pub". Autrement dit, aucune décision n'a encore été prise sur le sujet, et il ne s'agirait à ce stade que de spéculation.

Bloomberg avait précédemment précisé que le groupe, victime d'une érosion récente des abonnements après une période pandémique exceptionnelle du point de vue de l'activité, envisageait une formule d'abonnement à 7-9$ mensuels avec publicité. Bloomberg citait des personnes familières de la question, selon lesquelles l'offre supposée serait proposée sur six marchés durant le quatrième trimestre.