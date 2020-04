Netflix bat des records à Wall Street grâce au coronavirus

(Boursier.com) — L'action Netflix a bondi de 3,2% mercredi à Wall Street pour finir à 426,75$, un nouveau record historique, les investisseurs estimant que le leader mondial de la vidéo en streaming devrait sortir gagnant de la crise du coronavirus, qui force des milliards de personnes à rester confinées chez elles à travers le monde.

Netflix rejoint ainsi Amazon sur la courte liste des entreprises qui profitent de la pandémie de Covid-19, qui est en train de précipiter l'économie mondiale dans une récession, qui s'annonce sans précédent depuis les années 1930, selon le FMI...

Depuis le début de l'année, les titres de Netflix et d'Amazon ont bondi respectivement de près de 32% et de près de 25%, tandis que dans le même temps, l'indice Dow Jones a chuté de plus de 17% et le Nasdaq composite a cédé 6,5%.

Les résultats du 1er trimestre attendus le 21 avril

Selon une note publiée mercredi par Pivotal Research Group, l'épidémie de Covid-19 devrait permettre à Netflix de consolider sa domination mondiale sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement. Le groupe devrait accroître sa base d'abonnés à la faveur de cette période exceptionnelle, ce qui lui donnera par la suite la capacité d'augmenter ses investissements dans des contenus propres, selon le broker. Pivotal a relevé son objectif de cours sur Netflix à 490$, soit un potentiel de hausse de 15% par rapport à la clôture de mercredi.

Les investisseurs pourront mieux mesurer comment Netflix s'est comporté ces derniers mois lorsque la société publiera ses comptes du 1er trimestre mardi prochain, le 21 avril, après la clôture des marchés. Le consensus des analystes compilé par le cabinet FactSet s'attend à un bénéfice par action de 1,61$ pour un chiffre d'affaires de 5,73 milliards de dollars, et une hausse de 7,8 millions net du nombre d'abonnés payants dans le monde. Netflix, de son côté, avait estimé que le nombre d'abonnés payants augmenterait de 7 millions sur le trimestre janvier-mars.