Netflix ambitieux dans les podcasts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des personnes familières avec les plans ont indiqué au LA Times que le géant du streaming Netflix prenait des contacts chez des producteurs externes pour de nouvelles idées d'émissions. Netflix propose actuellement une trentaine de podcasts qui visent principalement à promouvoir ses émissions de télévision et ses films. Un agent représentant de nombreux producteurs de podcasts a déclaré au LA Times qu'il était une bonne chose que davantage d'entreprises achètent du contenu audio. Citant une publication en ligne, le LA Times rapporte que la société rechercherait un dirigeant menant à bien 'la vision et la mise en oeuvre de la croissance de Netflix dans l'espace podcast", et ce depuis au moins le mois de mars. L'article note que Netflix serait à la recherche d'une nouvelle technologie qui lui permettrait de diffuser du contenu audio et d'offrir 'N-Plus', un espace en ligne pour les podcasts.