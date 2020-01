Netflix : à suivre de près ce soir

Netflix : à suivre de près ce soir









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Netflix sera une nouvelle fois très suivi ce soir à Wall Street avec la publication de ses derniers résultats trimestriels. Les comptes du leader mondial de la vidéo en streaming, qui fait face à une concurrence encore plus exacerbée depuis quelques semaines avec le lancement de Disney+ et d'Apple TV+, devraient être de bonne facture si l'on se réfère aux attentes du marché. Le consensus anticipe des revenus de 5,45 milliards de dollars (+30% sur un an) sur les trois mois clos fin décembre avec le recrutement de 600.000 nouveaux abonnés payants aux Etats-Unis et près de 7,2 millions à l'international. Le bpa est attendu à 53 cents. Netflix devrait notamment avoir tiré profit du succès de "The Irishman" qui a suscité les éloges de la critique et du grand public. "El Camino : A Breaking Bad Movie" et "6 Underground" devraient également avoir dopé le recrutement de la firme californienne.

Les opérateurs seront également attentifs au montant des investissements consacrés aux programmes et aux dépenses markéting. En octobre, Netflix avait indiqué qu'ils seraient d'environ 15 milliards de dollars en 2019, soit 2 Mds$ de plus que l'année précédente. Les indications pour 2020 seront également scrutées de près, tout comme l'évolution de la recette moyenne par utilisateur, qui avait augmenté de 9% en dollars et de 12% à change constant au troisième trimestre grâce notamment à un bond de 16,5% aux Etats-Unis.