Netflix (-7,4%) : coup d'arrêt aux abonnements, le titre souffre

(Boursier.com) — La crise du coronavirus a permis à Netflix d'engranger en 2020 un nombre record de nouveaux abonnés, avides de distractions pendant les périodes de confinement. Toutefois, 2021 se présente nettement moins bien : le géant de la vidéo en streaming, qui fait aussi face à une concurrence accrue (Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video...), a publié mardi soir des chiffres d'abonnements décevants pour les 1er et 2e trimestres 2021.

Ces annonces ont fait plonger mercredi le cours de l'action Netflix de 7,4% à 508,90$ à la clôture à Wall Street. Le titre perd désormais de 5,8% depuis le début 2021, sous-performant l'indice S&P 500 (+11%).

Cependant, malgré le ralentissement de la croissance des abonnés, la hausse des prix des abonnements intervenue en février aux Etats-Unis et au Canada a permis à Netflix d'afficher des bénéfice et des revenus supérieurs aux attentes du marché. Le bénéfice net du groupe a ainsi atteint 1,7 milliard de dollars au 1er trimestre, soit 3,75$ par action, un chiffre supérieur aux attentes (2,98$ par action). Les revenus ont grimpé de 24,2% pour atteindre 7,16 Mds$ contre 7,14 Mds$ attendus par le consensus.

Seulement 1 million d'abonnés supplémentaires attendus au 2e trimestre

Côté abonnés, Netflix a fait état d'une hausse de moins de 4 millions de nouveaux comptes payants au 1er trimestre 2021, après +8,5 millions au T4 2020, et alors que la compagnie avait elle même indiqué il y a trois mois miser sur un ajout de 6 millions d'abonnés au 1er trimestre. De plus, pour le 2e trimestre en cours, Netflix dit s'attendre à une progression limitée à 1 million de nouveaux abonnés, ce qui serait le moins bon score de son histoire...

Les analystes s'attendaient à 6,34 millions de nouveaux abonnés payants au T1 et à 4,2 millions au T2, selon le consensus du cabinet FactSet.

Sur l'ensemble de 2020, Netflix avait gagné 36,6 millions d'abonnés supplémentaires terminant l'année avec 203,7 millions d'abonnés payants. Il était prévisible que l'effet pandémie s'estomperait avec la levée progressive des mesures de restriction sanitaires, mais la chute est plus forte qu'attendue.

Ré-accélération des abonnements attendue au 2e semestre

Dans une lettre aux actionnaires, la direction explique notamment la déception par un devancement d'abonnements observé en 2020 en raison du Covid, ainsi que par l'offre moins importante de contenus prévue au 1er semestre 2021, en raison des difficultés de tournage de films et séries rencontrées pendant la pandémie.

Le groupe a par ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions portant sur 5 Mds$, et a aussi affirmé qu'il comptait investir plus de 17 Mds$ de cash pour financer de nouveaux contenus cette année.

Netflix s'attend à ce que les abonnements "ré-accélèrent" au 2e semestre 2021, à l'occasion de la sortie sur la plateforme de streaming de nombreuses séries dont "Sex Education", "The Witcher", "La Casa de Papel" et "You", ainsi que des films dont "Red Notice" avec Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, et "Don't Look Up" avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet and Meryl Streep.