Netflix : 5 millions d'utilisateurs pour l'offre financée par la 'pub'

(Boursier.com) — Le plan d'abonnement financé par la publicité du géant américain du streaming Netflix a attiré 5 millions d'utilisateurs actifs par mois, six mois après son lancement, indique Bloomberg. Netflix a ainsi rendu compte des performances de son offre à 7$/mois aux USA lors d'une présentation aux annonceurs. L'offre est plus de moitié moins chère que la formule d'abonnement la plus populaire du groupe. Il s'agit pour Netflix de relancer sa croissance dans un rude contexte concurrentiel et un contexte inflationniste pesant pour les consommateurs. Notons que le nombre annoncé d'utilisateurs diffère du nombre d'abonnements. Le groupe semble avoir réagi, par cette annonce, à un article du Wall Street Journal indiquant que les annonceurs du groupe réclameraient un développement plus rapide de cette offre et de sa base d'abonnements. Le WSJ ajoutait hier dans son article que le leader du streaming comptait moins d'un million d'abonnés américains sur son plan financé par la publicité en mars.