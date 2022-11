NetEase : Blizzard, vous avez dit Blizzard ?

(Boursier.com) — NetEase , le portail internet chinois coté à Wall Street, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 24,4 milliards de yuans, en augmentation de 10,1% en glissement annuel, alors que les revenus des jeux et autres services à valeur ajoutée ont atteint 18,7 milliards de yuans, en augmentation de 9,1%. Les revenus cloud de musique ont progressé de 22,5% à 2,4 milliards de yuans. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a été de 6,7 milliards de yuans, environ 942 millions de dollars, tandis que le bénéfice ajusté des opérations poursuivies a atteint 7,5 milliards de yuans. Le bpa ajusté a représenté 0,32$ par action. Comme indiqué précédemment, NetEase avait conclu certains accords de licence couvrant la publication de plusieurs titres Blizzard en Chine continentale, mais ces licences expireront en janvier 2023 et ne seront pas renouvelées. Les revenus nets et la contribution au revenu net de ces jeux Blizzard sous licence représentaient un faible niveau selon le groupe, "à un chiffre en pourcentage du total des revenus nets" en 2021 et au cours des neuf premiers mois de 2022. L'expiration de ces licences n'aurait donc pas d'impact significatif sur les résultats financiers de NetEase. Le codéveloppement et l'édition de 'Diablo Immortal' sont couverts par un accord à long terme distinct.