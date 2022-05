NetApp s'associe à NVIDIA pour accélérer le HPC et l'IA

(Boursier.com) — NetApp , éditeur international de logiciels centré sur le cloud et les données, annonce que le stockage NVMe all-flash NetApp EF600 associé au système de fichiers parallèle BeeGFS est désormais certifié pour NVIDIA DGX SuperPOD. Cette nouvelle certification favorise la mise en oeuvre d'infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA) et au calcul haute performance (HPC) pour en permettre un déploiement plus rapide.

Depuis 2018, NetApp et NVIDIA ont servi des centaines de clients avec une gamme de solutions, allant de la création de centres d'excellence en IA à la résolution de défis de formation en IA à grande échelle. La qualification de NetApp EF600 et du système de fichiers BeeGFS pour DGX SuperPOD est le dernier ajout à un ensemble complet de solutions d'IA qui ont été développées par les entreprises.

"L'alliance entre NetApp et NVIDIA a permis d'apporter des innovations de pointe depuis des années, et cette nouvelle qualification pour NVIDIA DGX SuperPOD s'inscrit dans cette dynamique", a déclaré Stéphane Arnaudo, responsable des solutions IA chez NetApp EMEA. "Alors que les demandes de performances et la quantité générée de données explosent, NVIDIA DGX SuperPOD, associé à la plate-forme ONTAP AI et au service DGX Foundry AI, garantit à nos clients de disposer de la meilleure infrastructure, avec le soutien total des leaders du secteur de l'IA."

"Les entreprises qui modernisent leur activité avec l'IA et le HPC ont besoin de performances, de flexibilité et de choix dans l'architecture de leur infrastructure", a déclaré Carlo Ruiz, directeur des solutions et opération pour NVIDIA EMEA. "Notre collaboration avec NetApp permet aux clients qui construisent leurs propres centres d'excellence en IA de choisir désormais le stockage NetApp pour leur NVIDIA DGX SuperPOD, et d'utiliser la même plate-forme de pointe disponible en tant qu'infrastructure hébergée via NVIDIA DGX Foundry."

"Nous sommes ravis de travailler avec NetApp et NVIDIA pour construire un centre d'excellence HPC/AI avec des systèmes NVIDIA DGX afin que les étudiants en formation appliquée puissent découvrir le calcul haute performance", a poursuivi Tonya Witherspoon, vice-présidente associée, en charge de l'engagement industriel et de la formation appliquée à l'Université d'Etat de Wichita, USA. "NetApp est un élément clé de l'infrastructure de gestion des données de notre du campus, et nous sommes impatients de former la prochaine génération de talents dans cet espace passionnant."