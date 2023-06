NetApp : publication saluée à Wall Street

(Boursier.com) — NetApp , le groupe californien actif dans les services cloud, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,54$, à comparer à un consensus de 1,35$ et un niveau de 1,42$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,58 milliard de dollars, dépassant de près de 2% les attentes de marché, à comparer aux recettes de 1,68 milliard de dollars réalisées sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus sur l'exercice totalisent 6,36 milliards de dollars. Les prévisions financières dépassent également les attentes. Sur l'exercice 2024 entamé, les revenus sont attendus en retrait de 1-5%, pour une marge opérationnelle ajustée d'environ 25% et un bénéfice ajusté par action logé entre 5,65 et 5,85$ - à comparer à un consensus de 5,57$. Le titre est attendu en vive hausse à Wall Street.