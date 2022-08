NetApp : publication saluée

(Boursier.com) — NetApp , le groupe californien actif dans les services cloud, a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,2$, à comparer à un consensus de 1,1$ et un niveau de 1,15$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,59 milliard de dollars, dépassant de près de 3% les attentes de marché, à comparer aux recettes de 1,46 milliard de dollars réalisées sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus produits ont augmenté de 8% à 786 millions de dollars. Les prévisions financières dépassent également les attentes. Sur l'exercice 2023 entamé, les revenus sont attendus en augmentation de 6 à 8% pour une marge opérationnelle ajustée allant de 23 à 24% et un bénéfice ajusté par action logé entre 5,4 et 5,6$. Le titre est attendu en vive hausse à Wall Street.