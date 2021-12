NetApp obtient la certification NF203 CCFN pour sa solution de Stockage Objet StorageGRID 11.5

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur le Cloud et les données, annonce avoir obtenu la certification délivrée par INFOCERT, organisme certificateur dépendant de l'AFNOR, permettant à StorageGRID d'intégrer un Système d'Archivage Electronique à Valeur Probante (SAE) en tant que solution logicielle de Coffre-Fort Numérique.

La certification NF203 CCFN va bien au-delà de la norme NF Z42-020 en termes d'exigences, et à ce titre permet de s'y conformer totalement. Rappelons par ailleurs qu'il est important de ne pas confondre les normes NF Z42-013 et NF Z42-020, souvent mentionnées conjointement.

La norme NF Z42-013, transposée en norme internationale ISO 14641-1 début 2012, concerne le SAE dans son ensemble. Elle s'applique à l'ensemble des processus et méthodologies sécurisés sur des infrastructures généralement redondées permettant de garantir aux utilisateurs du service la pérennité, sécurité, confidentialité, disponibilité et intégrité des documents à valeur probante qui y sont déposés.

La norme NF Z42-020 s'éloigne de cette vision de service et s'intéresse uniquement au composant coffre-fort numérique (CCFN). Elle définit les spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort numérique (CCFN) destiné à la conservation d'objets numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps.

Toute solution logicielle ou matérielle de Coffre-Fort numérique mentionnant dans sa documentation commerciale qu'elle est "conforme à la norme" NF Z42-013, sans pouvoir justifier d'un document délivré par INFOCERT, serait apparentée à de "l'auto-déclaration".

"NetApp est particulièrement fière d'être allée au bout de cette démarche de certification qui nous a demandé plusieurs mois d'efforts", se réjouit Franck Risbec, Directeur Channel France chez NetApp.

INFOCERT publie la liste des solutions officiellement certifiées, et à ce jour aucune des solutions de stockage objet concurrentes à StorageGRID ne peut prétendre à une telle certification. Au mieux, elles feront valoir un "avis favorable" obtenu auprès d'un cabinet d'audit ou de conseil n'ayant pas les mêmes contraintes et exigences que l'AFNOR et sa division INFOCERT.