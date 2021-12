NetApp : nouvelles innovations

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur le Cloud et les données, a annoncé aujourd'hui de nouvelles innovations dans son portefeuille de produits ainsi que la reconnaissance d'Amazon Web Services (AWS) pour ses réalisations en tant que partenaire AWS.

Ensemble, ces annonces démontrent comment les investissements et la vision de NetApp permettent à toute organisation utilisant AWS d'accéder à des opérations cloud (CloudOps) de classe mondiale et de maximiser la valeur de son investissement.

Lors de l'AWS re:Invent cette semaine, NetApp a été nommé AWS ISV Design Partner of the Year 2021, pour le service Amazon FSx for NetApp ONTAP conçu conjointement et intégré en mode nativement à l'offre d'AWS. Ce service de stockage multi-protocole entièrement géré par AWS permet aux organisations d'étendre les données sur site sur AWS pour une protection améliorée des données, de migrer les charges de travail d'entreprise sans refacturation et de préparer le terrain pour exécuter des applications Kubernetes "stateful".

Ce prix récompense le travail de NetApp pour aider les clients à innover et à créer des solutions qui stimulent la transformation numérique sur le cloud AWS.