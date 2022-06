NetApp grimpe après les trimestriels

(Boursier.com) — NetApp , le groupe software californien, a battu le consensus de profit pour son quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre 1,27$ de consensus et 1,17$ un an avant. Les revenus ont été de 1,68 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,56 milliard un an avant. Le bénéfice net ajusté a été de 324 millions de dollars, contre 268 millions un an auparavant. Sur l'exercice, les recettes totalisent 6,32 milliards de dollars, alors que le bénéfice net ajusté s'établit à 1,21 milliard de dollars. Sur son premier trimestre fiscal 2023 juste entamé, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 1,05 à 1,15$, ainsi que des revenus allant de 1,475 à 1,625 milliard. Sur l'exercice, la croissance des revenus est attendue entre 6 et 8%, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 5,4 et 5,6$.