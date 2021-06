NetApp génère plus de cash que jamais

NetApp génère plus de cash que jamais









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NetApp , le concepteur américain de solutions de stockage informatique, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus en croissance de 11% à 1,56 milliard de dollars et des facturations en hausse de 12% à 1,74 milliard. Le groupe a généré 559 millions de dollars de cash opérationnel sur le trimestre et 521 millions de dollars de free cash flow, un record historique. Le bénéfice net GAAP trimestriel a représenté 334 millions de dollars, contre 196 millions un an avant. Le bénéfice non-GAAP a été de 268 millions de dollars, contre 265 millions un an plus tôt. Le bpa GAAP a atteint 1,46$ et le bpa ajusté 1,17$. Le consensus de place sur la période était de 1,12$ de bpa ajusté et 1,5 milliard de recettes. Le groupe a par ailleurs relevé son dividende et dopé ses rachats d'actions.