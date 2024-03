NetApp flambe à Wall Street

(Boursier.com) — NetApp grimpait de 15% après bourse à Wall Street hier soir, suite à la publication des comptes trimestriels. Pour son troisième trimestre fiscal 2024, le groupe a annoncé des revenus de 1,61 milliard de dollars (+5%), à comparer à un consensus de 1,59 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,94$ contre 1,37$ un an auparavant. Le consensus était de 1,69$ de bpa ajusté trimestriel. Pour l'exercice 2024, NetApp dope ses prévisions et dit désormais envisager un bénéfice ajusté par action allant de 6,40 à 6,50$, largement au-dessus du consensus (6,15$). Le groupe californien profite de la demande pour ses solutions de données basées sur le cloud. Sur le seul quatrième trimestre, le bpa ajusté est attendu entre 1,73 et 1,83$, contre un consensus de 1,73$.