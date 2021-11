NetApp : extension du partenariat avec l'équipe de Ducati Corse

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur le Cloud et les données, annonce l'extension de son partenariat avec l'équipe de Ducati Corse à l'issue du Championnat du monde MotoGP 2021 qui s'est déroulé à Valence. Au cours des deux prochaines années, NetApp continuera à faire progresser la performance de Ducati dans les Championnats du monde de vitesse moto, la compétition de moto la plus prestigieuse au monde.

Le partenariat entre NetApp et Ducati (qui fait partie du Groupe Volkswagen), via sa division Ducati Corse, a débuté en 2018 dans le but d'optimiser l'exploitation des données pour améliorer les performances des courses. NetApp et Ducati étendent leur collaboration pour accélérer la transformation numérique dans trois domaines :

-En optimisant la conception de produits 3D dans des projets de développement complexes grâce à la mise en oeuvre d'un nouvel environnement de bureau virtuel, permettant aux ingénieurs de collaborer efficacement partout dans le monde. Les ingénieurs et développeurs peuvent ainsi exploiter et archiver en toute sécurité n'importe quelles données du projet, en utilisant les riches fonctionnalités de stockage des objets de la solution NetApp StorageGRID.

-En automatisant les flux de données de l'équipe de course avant, pendant et après la compétition. Les ingénieurs peuvent soutenir le succès de leur équipe, à la fois à distance et sur site, en vue de tirer parti du potentiel de l'information et remporter la victoire.

-En soutenant l'évolution globale de la stratégie informatique par le biais de la collaboration entre Ducati et les équipes des Services Professionnels de NetApp

"Nous sommes heureux de renforcer la collaboration avec NetApp, qui s'est déjà bien développée au cours des quatre dernières années", déclare Luigi Dall'Igna, Directeur Général de Ducati Corse. "Nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour optimiser nos performances grâce aux possibilités illimitées que la puissance des données procure à la course moto."