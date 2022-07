NetApp et TAG Heuer Porsche Formula E Team annoncent un partenariat pluriannuel

(Boursier.com) — NetApp , éditeur de logiciels de dimension mondiale, axé sur le cloud et centré sur les données, et TAG Heuer Porsche Formula E Team, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel. NetApp fournira au constructeur de voitures de sport des solutions de cloud hybride innovantes qui l'aideront à continuer à écrire l'histoire de la course automobile.

Porsche AG, une marque automobile mondiale appartenant au groupe Volkswagen, a commencé dès 2015 à réorienter sa production vers les véhicules électriques ou à carburants de synthèse. D'ici 2030, Porsche AG vise à ce que 80% de tous les véhicules vendus soient électriques.

En s'appuyant sur les services de données en temps réel de NetApp, TAG Heuer Porsche Formula E Team contribue à concrétiser la vision de la mobilité durable tout en permettant des ajustements en temps réel qui offrent des performances de course supérieures et aident à conduire vers la prochaine génération de véhicules électriques Porsche.

Service data collaboration en temps réel pour le circuit de course

Les solutions de cloud hybride de NetApp permettent à TAG Heuer Porsche Formula E Team d'accéder à ses données sur circuit, pour soutenir les performances des pilotes et des équipes. Cela les aide à prendre des décisions basées sur les données en temps réel, par exemple pour savoir quand utiliser le mode Attaque (Attack Mode) de la Formule E, qui déverrouille 30 kilowatts supplémentaires de puissance du moteur.

Les règles d'engagement du mode Attaque sont définies par la FIA peu de temps avant chaque ePrix, ce qui a un grand impact sur la stratégie de course.