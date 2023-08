NetApp et Google Cloud lancent un service de stockage géré pour révolutionner les charges applicatives d'entreprise dans le cloud

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et axés sur le cloud, a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Google Cloud afin d'offrir de nouveaux niveaux de performances de stockage combinés à la simplicité et à la flexibilité du cloud.

Avec l'introduction de Google Cloud NetApp Volumes, désormais disponible en tant que service propriétaire entièrement géré sur Google Cloud, les clients peuvent transférer en toute transparence des charges de travail stratégiques dans les environnements Windows et Linux vers Google Cloud, même pour les cas d'utilisation les plus exigeants tels que les migrations VMware et SAP, le tout sans avoir à reprogrammer ou reconcevoir les processus.

"L'offre innovante de NetApp avec Google Cloud établit la norme en matière de fonctionnalités d'entreprise dans le stockage de fichiers dans le cloud public, établissant une référence pour le secteur", a déclaré Dave McCarthy, vice-président de la recherche, Cloud and Edge Infrastructure Services chez IDC. "La reconnaissance du nom de NetApp aux côtés du fournisseur de cloud dans ce service propriétaire souligne son engagement à proposer des solutions de stockage cloud de pointe qui répondent aux défis des entreprises et du marché."

Google Cloud NetApp Volumes est basé sur le logiciel de gestion de données NetApp ONTAP et les services cloud. Disponible dès aujourd'hui, le partenariat permet aux clients d'étendre de manière transparente leurs charges de travail dans Google Cloud grâce à un service de stockage automatisé entièrement intégré à son écosystème de services, offrant un stockage, une protection des données et une continuité d'activité de niveau entreprise sur l'ensemble des charges de travail.