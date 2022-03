NetApp et Cisco renforcent leur partenariat en annonçant le nouveau FlexPod XCS

(Boursier.com) — NetApp , entreprise mondiale de logiciels axés sur le cloud et centrés sur les données, en collaboration avec Cisco, a annoncé l'évolution de FlexPod avec l'introduction de FlexPod XCS, fournissant une plate-forme automatisée pour les applications modernes, données et cloud hybride.

FlexPod est composé de technologies de stockage, de mise en réseau et de serveur pré-validées de Cisco et NetApp. La nouvelle plate-forme FlexPod XCS est conçue pour accélérer la livraison d'applications modernes et de données dans un environnement cloud hybride. FlexPod XCS est la première et la seule solution de cloud hybride intégrée nativement chez les trois principaux fournisseurs de cloud public. De plus, les entreprises auront la possibilité d'utiliser FlexPod-as-a-Service, un modèle de tarification à la demande, basé sur la croissance pour une flexibilité financière et opérationnelle.

"Depuis des années, FlexPod aide les clients de Presidio à augmenter les performances des applications, à économiser en investissements logiciels et à réduire les incidents d'indisponibilité imprévus", a déclaré Raphael Meyerowitz, vice-président de l'ingénierie chez Presidio. "Avec FlexPod XCS, NetApp et Cisco offrent plus de flexibilité, d'accessibilité et d'évolutivité à nos clients pour offrir une expérience de cloud hybride transparente."